Luis Enrique, Kızı Xana’yı Özlüyor

DUYGUSAL ANILAR

Luis Enrique, eşi Elena Cullell ile birlikte üç çocuk sahibi. Ancak 2019 yılında 9 yaşındaki kızı Xana, kemik kanseri nedeniyle zor günler yaşamışlardı. Luis Enrique, önceki gün yaptığı duygusal bir konuşmada, “Kızımın 13. doğum günüydü. Ailem ve ben bu durumla uzun zamandır doğal olarak yaşamaya çalışıyoruz. 3.5 sene geçti. Kızımız Xana fiziksel olarak yanımızda olmasa da, o her gün bizim çok yakınımızda” dedi.

KALPTEKİ YERİ

Luis Enrique, kızı Xana’nın her zaman kendisiyle birlikte olduğunu belirterek, “Onu çok özlüyoruz. O her gün benim yanımda. Kızımı çok seviyorum. Her gün başımıza gelen pek çok şeyde onun o duruma nasıl tepki vereceğini düşünüyoruz. Hayat böyle işliyor. Sadece güzellik ve mutluluğu bulmaya çalışmak değil, aynı zamanda bunların üstesinden gelebilmektir hayat” ifadelerini kullandı.

Luis Enrique, 10 yıl önce Twitter hesabından ailesi adına bir açıklama yaparak kızı Xana’nın 5 aydır kemik kanseriyle mücadele ettiğini ve maalesef bu savaşta hayatını kaybettiğini duyurmuştu.