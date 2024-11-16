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Spor

Luka Jovic, Icardi’nin Alternatifi Olacak

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GALATASARAY’IN TRANSFER HEDEFİ: LUKA JOVIC

Galatasaray, Icardi’nin yaşadığı ağır sakatlık nedeniyle yeni bir forvet oyuncusu arayışında. Bu bağlamda, Milan’da yeterince forma şansı bulamayan Luka Jovic ismi öne çıkıyor.

MİLAN’DA YETERİNCE ŞANS BULAMADI

Corriere dello Sport, Galatasaray’ın bu sezon Milan’da yalnızca 3 maça çıkan Jovic için uygun bir maliyetle bir transfer gerçekleştirilebileceğine dikkat çekiyor. Jovic, bu durumda Morata, Abraham ve Camarda’nın ardından dördüncü tercih olmuş durumda. Ayrıca, oyuncunun sözleşmesinin 7 ay sonra sona erecek olması, transferin gerçekleşme ihtimalini artırıyor.

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