Luka Jovic’in Babasından Transfer Açıklaması

TRANSFER HABERİ

Luka Jovic’in babasından oğlunun geleceği hakkında önemli bir transfer açıklaması geldi. İtalyan ekibi Milan’da forma giyen Sırp forvetin babası, Beşiktaş ve Trabzonspor’un Jovic ile ilgilendiğini ifade etti. Baba Jovic, “Beşiktaş ve Trabzonspor, Jovic ile ilgileniyor ama Milan’da kalması daha iyi olur. Kulüpte çok fazla değişiklik olursa, o zaman Milan’da kalmak mümkün olmayabilir” dedi. Ayrıca, Jovic’in babası, oğlunun Beşiktaş ve Trabzonspor dışında İtalya’dan Monza’nın da ilgisini çektiğini belirtti.

LUKA JOVIC’İN GEÇMİŞİ

Kızılyıldız altyapısında yetişen Luka Jovic, sırasıyla Apollon Limassol, Benfica ve Eintracht Frankfurt formalarını giymiştir. Frankfurt’ta gösterdiği başarılı performansla adını duyuran genç forvet, 2019 yazında 63 milyon euro karşılığında Real Madrid’e transfer olmuştur. Ancak, beklentileri karşılayamayan Jovic, önce Frankfurt’a kiralandı, ardından ise 2022 yazında Fiorentina ile bedelsiz sözleşme imzalayarak yeni bir sayfa açtı.

MİLAN’DA GÖSTERDİĞİ PERFORMANS

Milan, Jovic’in bonservisini 2023-2024 sezonunun başında 500 bin euro karşılığında almıştı. Bu sezon tüm kulvarlarda sadece 9 maçta forma giyen Jovic, toplamda 200 dakika süre almış ve bu karşılaşmalarda 2 gol atmayı başarmıştır. Güncel piyasa değeri ise 2.5 milyon euro olarak gösterilen 27 yaşındaki forvetin İtalyan ekibiyle sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.