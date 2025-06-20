Luka Modric, İspanya’dan Ayrılıyor

REAL MADRİD HİKAYESİ SONA ERİYOR

Luka Modric için Real Madrid’deki serüveni bitiyor. İspanyol kulübünden ayrılacağı duyurulan ve zaman zaman Süper Lig takımlarıyla anılan Modric’in yeni durağı belli oluyor. Uzun yıllar boyunca Real Madrid forması giyen Hırvat yıldız, Haziran ayının sonunda İspanya’dan ayrılmaya hazırlanıyor. Birçok Avrupa kulübünün dikkatini çeken tecrübeli futbolcunun adı, Süper Lig ekipleriyle de sıkça anılmıştı.

MILAN İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Aksam’ın İspanyol basınından edindiği bilgilere göre, Luka Modric, Serie A’nın güçlü temsilcisi Milan ile her konuda anlaşma sağladı. Tecrübeli oyuncunun, Temmuz’un ilk haftasında İtalya’ya giderek resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor. Bu transfer, Modric için yeni bir başlangıç olacak ve futbol kariyerinin önemli bir dönemecini temsil edecek.