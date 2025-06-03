Luka Modric Milan’la Anlaşma Sağladı

YENİ TRANSFER GELİŞMELERİ

2012 yılından bu yana formasını giyen Real Madrid’den ayrılan Luka Modric için önemli bir gelişme meydana geldi. Di Marzio’nun haberine göre; Serie A’nın önemli ekiplerinden Milan, yaklaşık bir haftadır sürdürdüğü görüşmeler sonucunda Hırvat orta saha Luka Modric ile transfer konusunda sözlü bir anlaşmaya vardı.

RESMİ ANLAŞMA BEKLENİYOR

İtalyan takımının, Çarşamba günü 39 yaşındaki Luka Modric ile yaptığı sözlü anlaşmayı resmiyete dökmeye hazırlandığı bildiriliyor. Modric’in Milan’a 1 yıllık bir sözleşmeyle imza atması bekleniyor. Luka Modric, bu sezon Real Madrid formasıyla 57 maçta görev alırken, bu karşılaşmalarda 4 gol atıp, 9 asist yaparak etkileyici bir performans sergiledi.