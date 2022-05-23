Lukaşenko: Polonya, Ukrayna’nın batısını ele geçirmek istiyor

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Polonya ile ilgili uyarıda bulundu.

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Polonya’nın Ukrayna’nın batısını ele geçirmek istediğini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belaruslu mevkidaşı Aleksandr Lukaşenko bugün Rusya’nın Soçi kentinde ortak basın toplantısı gerçekleştirdi. Lukaşenko konuşmasında, Kiev’in sonunda Rusya’dan yardım isteyeceğini söyleyerek, “Polonya, Ukrayna’nın batısını kendisi ele geçirmek ve Ukrayna topraklarında kontrol kurmak istiyor. Kiev, batı Ukrayna’nın ele geçirilmesini önlemek için yardım istemek zorunda kalacak” ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise, tüm yaptırımlara rağmen Rusya’nın direndiğini söyleyerek, “Tüm yaptırımlara rağmen Rus ekonomisinin direndiğini, oldukça da onurlu olduğunu söylemek isterim. Tüm makroekonomik göstergeler de bunu kanıtlıyor” dedi.