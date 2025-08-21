Lüks Araç Hasar Gördü, Satıldı

BÜYÜKÇEKMECE’DE KAZA SONRASI YASAL SÜREÇ

Büyükçekmece’deki bir tamirhaneye bırakılan yaklaşık 15 milyon lira değerindeki otomobil, test sürüşü yapan bir ustanın kaza yapması sonucu kullanılamaz hale geldi. Kazanın ardından araçla ilgili detayları paylaşan Hakan Yılmaz, Instagram hesabında imzalanan bir satış işlemi olduğunu duyurdu. Yılmaz, lüks aracın futbolcu Sercan Türk’e satıldığını belirtti. 34 yaşındaki Sercan Türk’ün daha önce Bakırköyspor’da başarılı bir kariyeri olduğu biliniyor ve otomobil tutkusunun bulunduğu ortaya çıktı. Türk, hasarlı araçları toplayarak kendisine tamir ettirmeyi planlıyor.

Yılmaz, yaptığı açıklamada aracın satış rakamını vermekten kaçındı, ancak lüks aracın normal değerinin 15 milyon lira olduğu biliniyor. Ferrari’nin rayiç değerinin yüzde 50’den fazla kaybıyla elden çıkarıldığını söyleyen Yılmaz, aracın tamiriyle uğraşmak istemediğini ifade etti. Ayrıca, geri kalan tutarı tamamlayarak aracın sahibine ödeyeceğini ve böylece herhangi bir mağduriyetin olmayacağını vurguladı. Kendi işinin başında olduğunu ve lüks araç servisi çalışmalarına devam ettiğini de belirtti.

KAZANIN NEDENİ

Yılmaz, aracın geçmişte de hasar aldığını, şasi ve podyelerinde zarar bulunduğunu ifade etti. Kazanın, aracın eski sorunları nedeniyle daha fazla hasar almasına sebep olduğunu da sözlerine ekledi. Böylece, hem aracın geçmiş durumu hem de yaşanan kaza, lüks araç tutkunları için önemli bir vaka teşkil ediyor.