Lüks Araç Kiralamaya Sıkı Denetim!

KAYIT DIŞI EKONOMİYLE MÜCADELE BAŞARIYLA DEVAM EDİYOR

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın kayıtdışı ekonomi ile ilgili yaptığı denetimlerin ardından, lüks araç kiralama sektörü önemli bir başarı elde etti. Yapılan kontroller sonucunda, 5 bin 600 firmada toplamda 1,7 milyar lira değerinde kayıtdışı hasılat belirlendi. Bu duruma istinaden, bu firmalara 500 milyon lira değerinde ceza kesildi. Araç kiralama sektörünün son yıllarda hızlı bir şekilde büyümesi ve bu alandaki firma sayısındaki artış, Maliye Bakanlığı’nın dikkatini çekti. Özellikle lüks segmentte faaliyet gösteren kiralama şirketlerinin kayıtdışı gelir elde etme eğilimleri tespit edildi.

LÜKS ARAÇ KİRALAMA SEKTÖRÜNE YENİ DENETİMLER

Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği tarafından açıklanan rakamlarla, operasyonel araç kiralama sektörünün bu yılın ilk altı ayında 43,4 milyar lira tutarında yeni araç yatırımı yaparak filosuna 34 bin araç eklediği bilgisi paylaşıldı. Denetimlerde bu veriler göz önünde bulundurularak, sektör gelirlerinin daha etkili bir şekilde denetlenmesini sağlamak amacıyla yeni bir çalışma başlatıldı. Bu süreç içinde, lüks segmentte araç kiralayan firmalardan başlayarak denetimlerin yoğunlaştırılması, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından araç kiralama şirketlerinin gelir beyanları ve mali kayıtları ile Emniyet Genel Müdürlüğü’nden alınan verilerin kapsamlı bir şekilde analiz edilmesini sağladı.

Yapılan analizler sonucunda 5 bin 600 araç kiralama işletmesi incelenerek, kayıtdışı gelirler, kayıt dışı çalışanlar ve faaliyetlerin tespit edildiği belirlendi. Denetim sürecinin sonuçları olarak, 1,7 milyar liralık kayıtdışı hasılat tespit edildi ve toplamda 500 milyon lira ceza uygulandı. Gelir vergisi matrahında 637 milyon lira, kurumlar vergisi matrahında ise 195 milyon lira tutarında fark belirlendi. Katma Değer Vergisi’nde (KDV) 904 milyon liraya ulaşan matrah farkları saptandı ve yaklaşık 4 bin tutanak düzenlendi.