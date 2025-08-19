Lüks Araç Testte Beton Bloğa Çarptı

KAZA VE SONUÇLARI

BÜYÜKÇEKMECE’de bir tamirhaneye bırakılan 15 milyon lira değerindeki lüks otomobil, ustanın gerçekleştirdiği test sürüşünde bir beton bloğa çarparak kullanılamaz hale geldi. Olayın ardından oto tamir ustası Hakan Yılmaz, “Araç sahibi anlayışla karşıladı. Anlayışla karşıladı derken, ‘Hanenize hayırlı olsun’ dedi. Satın aldık. Müşterimizin parasını en kısa zamanda tamamlayıp vereceğiz” şeklinde açıklamada bulundu.

KAZANIN MEYDANA GELİŞİ

Kaza, dün saat 15.30 sıralarında D-100 Karayolu Ekinoba mevkiinde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, tamiri yapılan lüks otomobilin direksiyonuna geçen oto tamir ustası, test sürüşü esnasında yoldaki kayganlığa bağlı olarak kontrolünü kaybetti. Araç, köprünün beton bloğuna çarptıktan sonra devrilerek kullanılamaz hale geldi. Bu esnada usta herhangi bir yaralanma yaşamadan kazayı atlattı. Bunun yanı sıra, ustanın kazadan hemen önce aracı tamir ettiği anları sosyal medya hesabından paylaştığı da öğrenildi.

TEST SÜRÜŞÜ DETAYLARI

Hakan Yılmaz, olayın yaşanma şekli hakkında further bilgi verdi. Yılmaz, “Araç kaskosuz. Olay aracın test sürüşü sırasında gerçekleşti. Sosyal medyada bu konu hakkında oldukça fazla bilgi kirliliği var. Ustanın testte ne işi var gibi sorular gündeme geliyor. Ancak bu tür araçlarda, yüksek hızlarda 120 kilometreden sonra rüzgar sesi oluşuyor. Bu, camların çerçeve olmamasından kaynaklanıyor. Biz de bu sesi duyup ona göre müdahale ediyoruz” dedi.

PARSAL DINAMIĞI VE ÇÖZÜM

Kaza anının detaylarını anlatan Yılmaz, “Test dönüşünde E-5’te normalde 80 kilometre hızla giderken, yolda muhtemelen bir kayganlık vardı. Bunu tam olarak tespit edemedik, ama gaza yüklenmemiz sonucunda aracın hakimiyetini kaybedip beton bloğa çarptık. Araç sahibi sağ olsun, durumu anlayışla karşıladı. Anlayışla karşıladı derken, ‘Hanenize hayırlı olsun’ dedi. Biz de bu şekilde mağduriyetini gidereceğiz. Araç 15 milyon lira değerinde; satın aldık. Müşterimizin parasını en kısa sürede tamamlayıp vereceğiz” ifadeleriyle sürecin nasıl ilerleyeceğini belirtti.