Lüks Araçlar İhaleyle Satışa Sunuluyor

ÖNE ÇIKAN ARAÇLARIN SATIŞI

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Dilan Polat ve Engin Polat’ın sahip olduğu lüks araçların satışını resmen açıkladı. Çiftin Milda Gayrimenkul Otomotiv Anonim Şirketi bünyesindeki araçlar, açık ihale yöntemiyle yeni sahiplerini bulacak. TMSF tarafından belirlenen toplam muhammen bedel, KDV hariç 76 milyon 604 bin TL olarak belirlenmiş. Listede öne çıkan en yüksek değerli aracın muhammen bedeli ise 34 milyon 750 bin TL olarak kaydedilmiş.

ARAÇLAR GÜVENLİK ALTINDA MUHAFAZA EDİLDİ

TMSF’nin kayyum olarak atanmasının ardından, söz konusu lüks araçlar kapalı bir otoparka taşınarak 24 saat güvenlik kameralarıyla koruma altına alındı. Araçlar, bağımsız bir değerleme kuruluşu tarafından değerlendirildi ve rayiç bedelleri belirlenerek ihale ilanında muhammen bedel olarakt kamuoyuna duyuruldu.

İHALE SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

İhaleye katılmak isteyenler, tekliflerini kapalı zarf usulüyle ilgili komisyona iletecek. Zarflar açıldığında, en yüksek teklif muhammen bedelin üzerinde olursa açık artırma aşamasına geçilecek. Komisyonun onayı ile araçlar, ihale boyunca kazananlara teslim edilecek. İhale, 22 Nisan 2025 tarihinde saat 10:00’da TMSF’nin İstanbul’daki binasında gerçekleştirilecek. Tüm süreçle ilgili bilgiler, TMSF’nin resmi internet sitesinde yer alıyor.

MUHAMMEN BEDEL NEDİR?

Muhammen bedel, bir malın piyasa koşullarına göre bilirkişi tarafından tahmin edilen satış değeridir. İhale sürecinde bu değer, teklifler arasında değerlendirme yapmada temel alınır ve satışı yönlendirmede önemli bir işlev görür.