Lüks Araçlar Satışı Durduruldu Kararla

MAHKEMEDEN SÜRPRİZ KARAR

Dilan ve Engin Polat çiftinin daha önce kara para aklama suçlamasıyla tutuklanıp sonrasında tahliye olmalarının ardından, lüks araçlarına el konulmuştu. Bugün bu araçların satışa sunulması planlanıyordu, ancak mahkemeden beklenmedik bir karar çıktı. Polat ailesinin avukatı Sevinç Horoz’un yaptığı başvuru üzerine, mahkeme satış işlemlerine ilişkin yürütmeyi durdurma kararı verdi.

TMSF GELİR BEKLERKEN

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), piyasa değeri yaklaşık 77 milyon TL olan araçları ihale yoluyla satarak önemli bir gelir elde etmeyi hedefliyordu. Ancak mahkemenin kararının ardından bu araçlar ihale listesinden çıkarıldı. Ailenin avukatı Sevinç Horoz, “Telafisi mümkün olmayacak zararlar doğuracağı yönünde yaptığımız başvuru mahkeme tarafından kabul edildi ve araçların satışına yönelik yürütmeyi durdurma kararı verildi” şeklinde açıklama yaptı.

AÇIK İHALEYİ BEKLEYEN LÜKS ARAÇLAR

Dilan ve Engin Polat’ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul Otomotiv Anonim Şirketi’ne ait lüks araçlar, bugün açık ihale yöntemine göre satılmak üzere hazırlanmıştı. TMSF’nin kayyum olarak atanmasının ardından kapalı otoparkta getirilen bu araçlar, güvenlik kameralarıyla 24 saat boyunca korunmaktaydı. Araçların rayiç bedelleri, bağımsız değerleme kuruluşu tarafından belirlenen muhammen bedel olarak ihale ilanında yer alıyordu. İhalede yer alacak Ferrari, Porsche, Mercedes ve BMW marka araçların toplam bedeli ise 77 milyon liraya belirlenmişti.