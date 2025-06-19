Lüks Roma Villasındaki Freskler Ortaya Çıktı

ROMA VİLLASINDAKİ FRESKLERİN KEŞFİ

Arkeologlar, lüks bir Roma villasını süsleyen olağanüstü freskleri açığa çıkarmak için 2.000 yıllık duvar sıvalarından meydana gelen binlerce parçayı bir araya getiriyor. Bu parçalar, 2021 yılında yeniden geliştirilen bir inşaat sahasında, Londra’nın merkezinde ortaya çıktı. Ancak bu büyük yapbozun yeniden yapılandırılması bugüne kadar devam ediyor. Freskler, yapının en az 20 farklı duvarını süsleyen detaylarla dolu. Müzik aletleri, kuşlar, çiçekler ve meyveler gibi ince işçilikle boyanmış sahneler dikkat çekiyor. Bu sanat eserleri, bulundukları bölgenin zenginliği hakkında da yeni bilgiler sunuyor. Ekip burayı “Roma dönemi Londrası’nın Beverly Hills’i” olarak tanımlıyor.

ESERLERİN SANATÇILARI VE BULGULAR

Sanatçıların kimliğine dair bazı ipuçları da mevcut. Parçalardan birinde Latince “Fecit” yani “bunu yaptı” yazısı kazınmış, ancak ismin yazılı olduğu bölüm hâlâ kayıp. Londra Arkeoloji Müzesi (MOLA) ekibi, parçaları taramaya devam ederek bu hayati önemdeki unsuru bulmayı umuyor. MOLA’da görevli Han Li, “Bu, Roma Londrası’nda şimdiye kadar bulduğumuz en büyük Roma duvar sıvası ve resimleri topluluğu” diyor. Yaklaşık 5 metreye 3 metre ölçülerindeki en büyük freskin alt bölümü soluk pembe renkte, mermer görünümü vermek için boya zerrecikleri serpiştirilmiş. Üst kısmı ise yumuşak yeşil kenarlıklarla çevrili zengin sarı panellerden oluşuyor. Duvar resimleri kandil avizeleri, lir çalgısı, beyaz turnalar ve narin papatya çiçekleriyle süsleniyor. Resimlerde ayrıca bir üzüm salkımına benzeyen bir bitki de yer alıyor.

ROMA RESİMLERİ VE KÜLTÜREL BAĞLANTILAR

Ancak arkeobotanikçilere göre bu, bölgeye özgü bir bitki olan ökseotu. Han Li, “Bu benim için oldukça ilginç çünkü burada Roma ressamlarının klasik bir fikri alıp Kuzeybatı Avrupa’ya ya da yerel bir yaklaşıma çevirdiğini görüyorsunuz. Bunu muhteşem buluyorum” diyor. Li, sıva yığınlarıyla aylarını geçirerek “dünyanın en zor yapbozu” dediği projeyi tamamlamaya çalışmış. Antik parçaların kırılganlığı süreci daha da zorlaştırmış. “Çok dikkatli olmanız gerekiyor çünkü parçaları sadece birkaç kez birleştirme şansınız var; aksi takdirde sıva zarar görüyor ve boyası dökülüyor” diye açıklıyor: “Bu yüzden parçaları birleştirmeden önce çok emin olmalısınız.”

ROMA DÖNEMİ VE LONDRA’NIN GELİŞİMİ

Romalılar MS 43 yılında Londra’yı kurdu ve bu villa kısa süre sonra, muhtemelen şehrin hızla büyüdüğü birinci ya da ikinci yüzyılda inşa edildi. Arkeologlara göre bu görkemli yapı, varlıklı bir aileye ait bir konut ya da Roma Londrası’ndan geçen zengin yolcular için bir otel olabilir. Ekip, bu freskleri Britanya ve Avrupa’da bulunan diğer örneklerle karşılaştırıyor. Elde edilen bulgular, resimlerin Roma İmparatorluğu boyunca dolaşan, son derece yetenekli bir ressam grubuna ait olabileceğini düşündürüyor.

GİZEMLER VE GELECEK ARAŞTIRMALAR

Han Li, “Roma Londrası’na gelmişler. Burada bir inşaat patlaması yaşanıyor, birçok ev ve bina inşa ediliyor, boyama işleri gerekiyor. Ve onlar da adeta devasa siparişleri üstlenerek dolaşmışlar” diyor: “Bu sanatçıların eserlerinin 2 bin yıl sonra bugün yeniden gözler önüne serilmesi inanılmaz.” Ancak sanatçıların tam kimliği, üzerlerinde isimlerin yazılı olduğu kayıp parça bulunana kadar gizemini koruyacak. Sıva parçaları, Thames Nehri’nin hemen güneyindeki Southwark’ta bulundu. Aynı kazı alanında etkileyici bir mozaik ve bir Roma mezarlığı da ortaya çıkarıldı. Burası, yeni bir inşaat projesi öncesinde kazılan bir alan. Roma Londrası’nın merkezinden biraz uzak olan bu bölgedeki bulgular, şehrin yayılma süreci hakkında da yeni ipuçları sunuyor. MOLA’dan Andrew Henderson-Schwartz, “Roma döneminin oldukça erken bir safhasında burada canlı ve hareketli bir yerleşim varmış. Burası adeta varlıklı bir banliyö; Roma Londrası’nın Beverly Hills’i” diyor: “Ve bu bize gösteriyor ki Romalılar Londra’ya yatırım yapmış. Burayı bir yerleşim alanı olarak görmüşler, kalıcı bir yaşam alanı olarak. Burası sadece bir taşra karakolu değilmiş.” Fresk parçaları hâlâ pek çok sır barındırıyor. Arkeologlar, bu sayede İngiltere’nin zengin Roma tarihini adım adım yeniden inşa ediyor.