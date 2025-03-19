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Lüks Telefonlu Dilenci Kadın Şaşkınlık Yarattı

HAZIRDA YANLIŞ ANLAŞILAN GÖRÜNTÜLER

Mardin’de bir özel hastane önünde dilencilik yapan bir kadının, yaklaşık 100 bin lira değere sahip lüks bir cep telefonu ile konuşması, çevredekilerin dikkatini çekti. Görüntülerde dilenci kadının, lüks model telefonu ile rahat bir şekilde diyalog kurduğu dikkatlerden kaçmıyor.

SOSYAL MEDYADA YAYILAN KARELER

Bu görüntüler, sosyal medya platformlarında hızla yayılarak, dilencilik ile lüks tüketim arasında var olan çelişkiyi gözler önüne seriyor. O anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Şehirdeki bu olay, birçok kişinin dikkatini çekerken dilencilik kavramına dair yeni bir perspektif sunuyor.

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