Lüks Villalar Havadalı Gösterildi

BİR İTİRAFTAN DOĞAN GÖRÜNTÜLER

İstanbul Beylikdüzü’nde bir inşaat projesine ruhsat verilmesi karşılığında eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na bir villa verildiği iddiası gündeme geldi. İş adamı Adem Kameroğlu, “Ver villayı, al ruhsatı” tarifesi çerçevesinde bu villayı İmamoğlu’na sunduğunu itiraf etti. Havadan çekilen görüntüler, lüks villaların yer aldığı sitenin detaylarını ortaya koyuyor.

LÜKS VİLALARI İKİ İSİM ZİYARET ETTİ

Kameroğlu, Büyükçekmece sınırları içinde bulunan Pelican Hill Ihlamur evlerinden bir villa karşılığında ruhsat aldığını belirtirken, İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu’nun, söz konusu villayı kontrol etmek için gittiğini açıkladı. Bunun yanı sıra, İmamoğlu’nun oğlu Mehmet Selim İmamoğlu’nun da zaman zaman bu villada yaşadığını ifade ettiği belirtiliyor. Ayrıca, projenin iskan izni (yapı kullanım belgesi) için İmamoğlu’nun kampanya danışmanı Necati Özkan’ın dört daire aldığına dair de bir itiraf söz konusu.

Havadan çekilen görüntüler, site içerisindeki lüks villaların havuzları ve çevre düzenlemeleri ile standartlardan daha yüksek fiyatlandırmalara sahip olduğunu gösteriyor. Villaların konumuna ve metrekarelerine göre değerleri, 80 ile 210 milyon Türk Lirası arasında değişiyor.