Lüks Yat, 15 Dakika Sonra Battı

YATIN BATIŞI VE KURTULUŞ ANI

Zonguldak’ın Ereğli ilçesindeki bir tersanede yapılan lüks yat, 45 milyon TL değerindeydi. Yat sahibine teslim edildikten yalnızca 15 dakika sonra denizde battı. Olay sırasında yatın sahibi ile 3 mürettebat suya atlayarak kurtulmayı başardı. Bu esnada, mürettabatlardan biri cep telefonuyla teknenin batış anını kaydedip, duruma tepki göstererek küfürler savurdu. Olay, 14.30 civarında Ereğli kıyılarında yaşandı.

TEKNENİN TESLİMİ VE BATTIKTAN SONRAKİ DURUM

Yaklaşık 5 ay süren yapım aşamasının ardından, D.T. isimli lüks yat İstanbul’dan sahibine teslim edildi. Yat, tersaneden denize indirildikten kısa süre sonra, kıyıdan yaklaşık 200 metre açıkta yan yatarak suya gömüldü. Olay sırasında yatın kaptanı, 2 mürettebatı ile birlikte yüzerek kıyıya çıkmayı başardı. İlk bilgilere göre, yatın mühendislik hatası sebebiyle battığı iddia ediliyor.

KAYDEDİLEN ANLAR

Kurtulmayı başaran mürettebat, suya atladıktan sonra yaşananları cep telefonuyla kaydedip, o anlarda isyan ederek küfür etti. Bu çevredeki bir kişi tarafından servis edilen videoda, teknenin batışı ve mürettebatın tepkileri açık bir şekilde görülüyor. Bu olay, yerel halk ve sosyal medya kullanıcıları arasında dikkat çekti.