Haberler

Lüks Yat, Ereğli’de Battı

OLAYIN GELİŞİMİ

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bir tersanede inşa edilen lüks yat, sahibine teslim edilip denize indirildikten sadece 15 dakika sonra battı. Bu talihsiz olayın anları, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yatta bulunan sahibi ile 2 mürettebat ve kaptan, yüzerek kıyıya ulaşmayı başardı. Olay, saat 14.30 sıralarında Ereğli kıyılarında gerçekleşti.

İNŞA SÜRECİ VE BATTIKTAN SONRAKİ DURUM

Yaklaşık 5 aylık bir süre sonunda tamamlanan ve İstanbul’dan gelen sahibine teslim edilen D.T. isimli lüks yat, tersaneden çıkar çıkmaz 15 dakika içerisinde yaklaşık 200 metre açıkta yan yatıp suya gömüldü. Olay yerindeki ilk bilgilere göre, yatın mühendislik hatası nedeniyle battığı değerlendiriliyor. Battığı anlar cep telefonlarıyla kaydedildi. Şu an için olayla ilgili inceleme devam ediyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Yangın Kontrol Altına Alındı

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen zeytinlik yangını, 2 saatlik müdahale ile söndürüldü. Yangında zarar gören zeytin bahçesi nedeniyle bir kadın sinir krizi geçirdi.
Haberler

Belucistan’da Patlamada 5 Kişi Öldü

Pakistan'ın Belucistan eyaletindeki bir miting yakınında yaşanan patlamada 5 kişi hayatını kaybederken, 29 kişi de yaralandı. Olay, Ketta'daki Shahwani Stadyumu'nun önünde gerçekleşti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.