Lüks Yat, Ereğli’de Battı

OLAYIN GELİŞİMİ

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bir tersanede inşa edilen lüks yat, sahibine teslim edilip denize indirildikten sadece 15 dakika sonra battı. Bu talihsiz olayın anları, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yatta bulunan sahibi ile 2 mürettebat ve kaptan, yüzerek kıyıya ulaşmayı başardı. Olay, saat 14.30 sıralarında Ereğli kıyılarında gerçekleşti.

İNŞA SÜRECİ VE BATTIKTAN SONRAKİ DURUM

Yaklaşık 5 aylık bir süre sonunda tamamlanan ve İstanbul’dan gelen sahibine teslim edilen D.T. isimli lüks yat, tersaneden çıkar çıkmaz 15 dakika içerisinde yaklaşık 200 metre açıkta yan yatıp suya gömüldü. Olay yerindeki ilk bilgilere göre, yatın mühendislik hatası nedeniyle battığı değerlendiriliyor. Battığı anlar cep telefonlarıyla kaydedildi. Şu an için olayla ilgili inceleme devam ediyor.