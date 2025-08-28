Lüks Yolcu Gemisi “Evrima” Bodrum’da

BODRUM’A LÜKS YOLCU GEMİSİ VARDI

190 metre uzunluğundaki lüks yolcu gemisi “Evrima”, 279 yolcusuyla Bodrum’a geldi. 2022 yılında inşa edilen bu lüks gemi, 24 metre genişliğiyle dikkat çekiyor ve sabah saatlerinde Rodos Limanı’ndan hareket ederek Bodrum’a ulaştı.

Gemi, Yanaşma İskelesi’ne yanaşırken, toplamda 279 yolcu ve 259 personel taşıyor. Yolcular arasında ağırlıklı olarak Amerikalılar yer alıyor.

SANTORİNİ’YE HAREKETİ VAR

” Evrima”, akşam saatlerinde Santorini Limanı’na doğru yola çıkmayı planlıyor. Bu lüks yolcu gemisinin Bodrum’a gelişi, bölge turizmi açısından önemli bir gelişmeyi temsil ediyor.