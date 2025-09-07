Lüksemburg–Slovakya Maçı Canlı Yayınlanacak

YAYIN BİLGİLERİ MERAK EDİLİYOR

Haftanın heyecanla beklenen maçlarından biri olan Lüksemburg–Slovakya karşılaşmasını izlemek isteyenler, yayın detaylarını araştırıyor. Dünya Kupası yolunda kritik bir öneme sahip olan bu karşılaşmanın başlama saati ve hangi platformda canlı olarak yayınlanacağı sporseverler tarafından en çok merak edilen konular arasında bulunuyor. İşte bu önemli karşılaşmanın yayın seçenekleri ve canlı takip detayları…

CANLI YAYIN SEÇENEKLERİ

2026 Dünya Kupası Elemeleri çerçevesinde gerçekleştirilecek Lüksemburg – Slovakya maçı, Exxen platformu aracılığıyla canlı olarak yayınlanacak. Futbol tutkunları, bu önemli müsabakayı şifreli yayın üzerinden izleme fırsatına sahip olacak. Exxen, belirlenen kanallar aracılığıyla Türksat uydusu üzerinden ve ayrıca internetten erişim imkanı sunacak. Şifreli yayın sayesinde izleyiciler, mücadeleyi canlı olarak takip edebilecek.

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

Büyük bir merakla beklenen eleme maçı, 07 Eylül Pazar günü futbolseverlerle buluşacak. Mücadele, Türkiye saati ile 21.45’te başlayacak ve 90 dakika boyunca heyecan dolu anlara sahne olacak. 2026 Dünya Kupası Elemeleri’nde kritik bir öneme sahip olan bu karşılaşma, Lüksemburg’un başkenti Lüksemburg’da bulunan Stade de Luxembourg Stadyumu’nda gerçekleşecek.