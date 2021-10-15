Lüksemburg’da kritik toplantı

Avrupa Birliği ülkeleri dışişleri bakanları kritik AB Liderler Zirvesi öncesi bir araya gelecek.

AB Dışişleri Bakanları Toplantısı, 18 Ekim’de Lüksemburg’da düzenlenecek. Bakanların gündeminde AB’nin Körfez ülkeleriyle ilişkileri, Doğu Ortaklığı, Etiyopya ve Nikaragua’daki durum ile güncel meseleler başlığı altında Afganistan, Tunus, Batı Balkanlar, iklim diplomasisi ve Maraş bulunuyor.

Körfez İşbirliği Konseyi ülkeleri Katar ile Suudi Arabistan arasında yıl başında varılan anlaşmayla Katar’a yönelik 3 yıldan uzun süren ablukanın kaldırılmasından memnuniyet duyan AB, başta ekonomik ilişkiler olmak üzere bölgeyle bağlarını güçlendirmek istiyor.

Bakanlar aynı zamanda Doğu Ortaklığı kapsamındaki ülkeler Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan, Moldova, Ukrayna ile ilişkileri, bu ülkeleri ekonomik ve siyasi olarak Avrupa’ya nasıl daha yakınlaştırabileceklerini görüşecek.

Ortaklık kapsamında bulunan Belarus ile AB’nin ilişkileri ise bir yılı aşkın süredir gergin seyrediyor. AB, Belarus’da Ağustos 2020’deki seçimlere hile karıştırıldığı ve muhalefete baskı yapıldığı gerekçesiyle bu ülkeye yaptırımlar uyguluyor.