Lula Da Silva, Gazze Soykırıma Dikkat Çekti

LULA DA SILVA’DAN GAZZE’YE YÖNELİK SERT TEPKİ

Lula da Silva, Devlet Başkanlığı Sarayı Planalto’daki basın toplantısında, İsrail’in Gazze üzerindeki saldırılarına karşı sert bir tutum sergiledi. Gazze’de yaşananların hiçbir şekilde bir savaş olayı olmadığını belirten Lula da Silva, “Gazze Şeridi’nde olanlar bir soykırımdır. Savaşla hiçbir ilgisi olmayan kadınlar ve çocuklar öldürülüyor. Kadınları ve çocukları öldürüyorlar, çocukları aç bırakıyorlar. Yani orada birini bulmak niyetiyle yürüyemezsin bile. İki çocuğun olduğu bir görüntü var, yemek yapmak için un taşıyorlardı ve onlar öldürüldü” diyerek güçlü bir mesaj verdi.

YAHUDİLERİN TARİHSEL ACILARIYLA KIYASLADI

Devlet Başkanı Lula da Silva, Yahudilerin tarihte yaşadığı acılarla Gazze’de yaşananları karşılaştırarak, “Yani tam olarak Yahudilerin tarihte yaşadıkları acılardan dolayı İsrail devleti, insanlığa ve Filistin halkına karşı sağduyulu davranmalı. Filistin devleti, özgür ve egemen bir devlet olduğunda ancak barış olacak. İsrail, 1967 sınırlarına dayalı bir anlaşmanın uygulanmasını istemiyor ve Batı Şeria dahil Filistin topraklarında insanlara saldırmak için her gün asker gönderiyor. Filistin köylerinde üretim yapan çiftçilere saldırıyorlar. Sonra da gelip diyorlar ki ‘antisemitizm.’ Bence artık bu mağduriyeti bir tarafa bırakmalı” şeklinde konuştu.

GELEN SON HABERLER TEPKİYİ ARTIRIYOR

Son olarak, Lula da Silva, İsrail’in Gazze’de gerçekleştirdiği hava saldırısında 10 çocuğundan 9’unu kaybeden Filistinli bir kadın doktora ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaparak sert bir karşılık verdi. “Bu, utanç verici ve korkakça bir saldırı. İsrail’in Gazze’de düzenlediği hava saldırısı sonucunda, doktor Alaa Al-Naccar yalnızca bir çocuğunu ve eşini hayatta tutabildi, onların da durumu kritik. Bu olay, silahlı bir devletin savunmasız sivillere yönelik yürüttüğü savaşın ne kadar zalim ve insanlık dışı olduğunu tüm yönleriyle ortaya koyuyor” ifadelerini kullandı.