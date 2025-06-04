Lula Da Silva: Gazze Soykırımdır

LULA DA SILVA’NIN TEPKİLERİ

Lula da Silva, Devlet Başkanlığı Sarayı Planalto’da düzenlediği basın toplantısında, İsrail’in Gazze’ye gerçekleştirdiği saldırılara karşı tepkisini ortaya koydu. Gazze’de yaşananları savaşla ilişkilendirmeyen Lula, “Gazze Şeridi’nde olanlar bir soykırımdır. Savaşla hiçbir ilgisi olmayan kadınlar ve çocuklar öldürülüyor. Kadınları ve çocukları öldürüyorlar, çocukları aç bırakıyorlar. Yani orada birini bulmak niyetiyle yürüyemezsin bile. İki çocuğun olduğu bir görüntü var, yemek yapmak için un taşıyorlardı ve onlar öldürüldü.” şeklinde konuştu.

İNSANLIĞA KARŞI SORUMLULUK

Lula da Silva, Yahudilerin tarihsel acılarına atıfta bulunarak, yaşananları şu şekilde değerlendirdi: “Yani tam olarak Yahudilerin tarihte yaşadıkları acılardan dolayı İsrail devleti, insanlığa ve Filistin halkına karşı sağduyulu davranmalı. Filistin devleti, özgür ve egemen bir devlet olduğunda ancak barış olacak.” Lula, İsrail’in 1967 sınırlarına dayalı bir çözümü kabul etmediğini ve Batı Şeria dahil Filistin topraklarına asker göndermeye devam ettiğini vurguladı. Ayrıca, Filistin köylerindeki çiftçilere yönelik saldırıları eleştirdi, “Sonra da gelip diyorlar ki ‘antisemitizm.’ Bence artık bu mağduriyeti bir tarafa bırakmalı.” ifadelerini kullandı.

SERT TEPKİLERİ VE PAYLAŞIMLARI

Son olarak Lula da Silva, sosyal medya hesabında, İsrail’in Gazze’de düzenlediği hava saldırısında 10 çocuğundan 9’unu kaybeden Filistinli bir kadın doktora ilişkin paylaşımda bulunmuş ve sert bir tepki göstermişti. “Bu, utanç verici ve korkakça bir saldırı. İsrail’in Gazze’de düzenlediği hava saldırısı sonucunda, doktor Alaa Al-Naccar yalnızca bir çocuğunu ve eşini hayatta tutabildi, onların da durumu kritik. Bu olay, silahlı bir devletin savunmasız sivillere yönelik yürüttüğü savaşın ne kadar zalim ve insanlık dışı olduğunu tüm yönleriyle ortaya koyuyor.” diyerek durumu kınamıştı.