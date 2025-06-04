Lula Da Silva: Gazze Soykırımıdır

LUDA DA SILVA’DAN GAZZE’YE YARDIM TEPKİSİ

Lula da Silva, Devlet Başkanlığı Sarayı Planalto’daki basın toplantısında, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına yönelik sert bir tepki gösterdi. Gazze’de yaşanan olayların savaşla ilgisi olmadığını belirten Lula da Silva, “Gazze Şeridi’nde olanlar bir soykırımdır. Savaşla hiçbir ilgisi olmayan kadınlar ve çocuklar öldürülüyor. Kadınları ve çocukları öldürüyorlar, çocukları aç bırakıyorlar. Yani orada birini bulmak niyetiyle yürüyemezsin bile. İki çocuğun olduğu bir görüntü var, yemek yapmak için un taşıyorlardı ve onlar öldürüldü.” ifadelerini kullandı.

İNSANLIĞA KARŞI DAVRANIŞIN TEMELİ

Yahudilerin tarihsel acılarını Gazze’de yaşananlarla kıyaslayarak Lula da Silva, “Yani tam olarak Yahudilerin tarihte yaşadıkları acılardan dolayı İsrail devleti, insanlığa ve Filistin halkına karşı sağduyulu davranmalı. Filistin devleti, özgür ve egemen bir devlet olduğunda ancak barış olacak.” dedi. Bunun yanında, “İsrail, 1967 sınırlarına dayalı bir anlaşmanın uygulanmasını istemiyor ve Batı Şeria dahil Filistin topraklarında insanlara saldırmak için her gün asker gönderiyor. Filistin köylerinde üretim yapan çiftçilere saldırıyorlar. Sonra da gelip diyorlar ki ‘antisemitizm.’ Bence artık bu mağduriyeti bir tarafa bırakmalı.” şeklinde konuştu.

UTANÇ VERİCİ SALDIRILARA TEPKİ

Son dönemde yaptığı bir paylaşımda, en son İsrail’in Gazze’de gerçekleştirdiği hava saldırısında 10 çocuğundan 9’unu kaybeden Filistinli kadın doktora ilişkin bir mesaj paylaşan Lula da Silva, İsrail’e sert bir tepki gösterdi. “Bu, utanç verici ve korkakça bir saldırı. İsrail’in Gazze’de düzenlediği hava saldırısı sonucunda, doktor Alaa Al-Naccar yalnızca bir çocuğunu ve eşini hayatta tutabildi, onların da durumu kritik. Bu olay, silahlı bir devletin savunmasız sivillere yönelik yürüttüğü savaşın ne kadar zalim ve insanlık dışı olduğunu tüm yönleriyle ortaya koyuyor.” diyerek durumu eleştirdi.