Lula Da Silva: Gazze’ye Yönelik Soykırım

LULA DA SILVA’DAN GAZZE’DE YAŞANANLARA TEPKİ

Lula da Silva, Devlet Başkanlığı Sarayı Planalto’daki basın toplantısında, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına dair tepkisini dile getirdi. Gazze’deki olayların savaşla ilgili olmadığını vurgulayan Lula da Silva, “Gazze Şeridi’nde olanlar bir soykırımdır. Savaşla hiçbir ilgisi olmayan kadınlar ve çocuklar öldürülüyor. Kadınları ve çocukları öldürüyorlar, çocukları aç bırakıyorlar. Yani orada birini bulmak niyetiyle yürüyemezsin bile. İki çocuğun olduğu bir görüntü var, yemek yapmak için un taşıyorlardı ve onlar öldürüldü.” şeklinde konuştu.

YAHUDİLERİN TARİHSEL ACILARIYLA KIVASLAMA

Lula da Silva, Yahudilerin tarihi acılarını Gazze’de yaşananlarla karşılaştırarak şu ifadeleri kullandı: “Yani tam olarak Yahudilerin tarihte yaşadığı acılardan dolayı İsrail devleti, insanlığa ve Filistin halkına karşı sağduyulu davranmalı. Filistin devleti, özgür ve egemen bir devlet olduğunda ancak barış olacak. İsrail, 1967 sınırlarına dayalı bir anlaşmanın uygulanmasını istemiyor ve Batı Şeria dahil Filistin topraklarında insanlara saldırmak için her gün asker gönderiyor. Filistin köylerinde üretim yapan çiftçilere saldırıyorlar. Sonra da gelip diyorlar ki ‘antisemitizm.’ Bence artık bu mağduriyeti bir tarafa bırakmalı.”

UTANÇ VERİCİ SALDIRILARA DİKKAT ÇEKİYOR

Lula da Silva, son olarak, İsrail’in Gazze’de düzenlediği hava saldırısında 10 çocuğundan 9’unu kaybeden Filistinli bir kadına ilişkin sosyal medya üzerinden paylaşım yaptı ve İsrail’e sert bir tepki gösterdi. Devlet Başkanı, “Bu, utanç verici ve korkakça bir saldırı. İsrail’in Gazze’de düzenlediği hava saldırısı sonucunda, doktor Alaa Al-Naccar yalnızca bir çocuğunu ve eşini hayatta tutabildi, onların da durumu kritik. Bu olay, silahlı bir devletin savunmasız sivillere yönelik yürüttüğü savaşın ne kadar zalim ve insanlık dışı olduğunu tüm yönleriyle ortaya koyuyor.” sözlerini kullandı.