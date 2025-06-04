Lula, Gazze’deki Soykırımı Kınadı

BAŞKAN LULA DA SILVA’DAN SOYKIRIM TANIMLAMASI

Brezilya’nın Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, İsrail’in Gazze’de yürüttüğü saldırılara dair sert bir açıklama yaptı. Lula da Silva, düzenlediği basın toplantısında “Gazze’de olanlar bir soykırımdır. Savaşla ilgisi olmayan kadınlar ve çocuklar öldürülüyor.” dedi. Gazze’deki durumun savaşla bir bağlantısı olmadığını vurgulayan Lula, “Gazze Şeridi’nde olanlar bir soykırımdır. Savaşla hiçbir ilgisi olmayan kadınlar ve çocuklar öldürülüyor. Kadınları ve çocukları öldürüyorlar, çocukları aç bırakıyorlar. Yani orada birini bulmak niyetiyle yürüyemezsin bile. İki çocuğun olduğu bir görüntü var, yemek yapmak için un taşıyorlardı ve onlar öldürüldü.” diye konuştu.

YAHUDİ TARİHİNİ GÖZ ARDI EDİYORLAR

Lula da Silva, Yahudilerin tarihsel acılarını dikkate alarak, “Yani tam olarak Yahudilerin tarihte yaşadıkları acılardan dolayı İsrail devleti, insanlığa ve Filistin halkına karşı sağduyulu davranmalı. Filistin devleti, özgür ve egemen bir devlet olduğunda ancak barış olacak.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, “İsrail, 1967 sınırlarına dayalı bir anlaşmanın uygulanmasını istemiyor ve Batı Şeria dahil Filistin topraklarında insanlara saldırmak için her gün asker gönderiyor. Filistin köylerinde üretim yapan çiftçilere saldırıyorlar. Sonra da gelip diyorlar ki ‘antisemitizm.’ Bence artık bu mağduriyeti bir tarafa bırakmalı.” dedi.

İNSANLIK DIŞI SALDIRILARA DİKKAT ÇEKİYOR

Devlet Başkanı Lula da Silva, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda, İsrail’in Gazze’de gerçekleştirdiği hava saldırısında 10 çocuğundan 9’unu kaybeden bir Filistinli kadın doktor hakkında bilgi verdi. Lula, “Bu, utanç verici ve korkakça bir saldırı. İsrail’in Gazze’de düzenlediği hava saldırısı sonucunda, doktor Alaa Al-Naccar yalnızca bir çocuğunu ve eşini hayatta tutabildi, onların da durumu kritik.” diyerek, bu olayın “silahlı bir devletin savunmasız sivillere yönelik yürüttüğü savaşın ne kadar zalim ve insanlık dışı olduğunu” gösterdiğini belirtti.