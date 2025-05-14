Lula, Korumacılığın Kaosa Yol Açacağını Belirtti

ÇİN VE BREZİLYA İŞBİRLİĞİ GÖRÜŞMELERİ

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, resmi ziyareti kapsamında Beijing’de bulunan Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile bir araya geldi. Salı günü gerçekleştirilen bu görüşmede Xi, iki ülkenin işbirliğini genişletme konusunu öncelikli hedef olarak belirtti. Kuşak ve Yol İnisiyatifi ile Brezilya’nın kalkınma stratejisi arasındaki uyumu sağlamak adına, üç temel alan üzerinde durdu; altyapı, tarım ve enerji. Bunun yanı sıra enerji dönüşümü, uzay ve havacılık, dijital ekonomi ve yapay zeka gibi yeni işbirliği alanlarının genişletilmesine de vurgu yaptı.

ÇOK TARAFLI İŞBİRLİĞİNİN ÖNEMİ

Xi Jinping, iki tarafın da çok taraflı koordinasyona bağlı kalmaları gerektiğini söyledi. Doğu Yarımküre’deki en büyük gelişmekte olan ülke olarak Çin ve Batı Yarımküre’deki en büyük gelişmekte olan ülke olarak Brezilya’nın, çok taraflı mekanizmalar çerçevesinde işbirliğini artırmaları ve tek taraflılık, korumacılık ve zorbalık gibi olumsuz durumlardan kaçınmaları gerektiğini ifade etti. Ticaret ve ekonomik istikrarın sağlanması amacıyla çok taraflılığı desteklemeleri gerektiğini belirtti.

GELİŞME STRATEJİLERİNDE UYUM ARAYIŞI

Lula, iki ülke arasında ticaret, altyapı, uzay ve havacılık ile finans alanlarında işbirliğini geliştirme konusunda, kalkınma stratejilerini Kuşak ve Yol İnisiyatifi ile uyumlu hale getirmek için istekli olduklarını söyledi. Bu bağlamda gençlik ve kültür alanındaki etkileşimin de artırılmasına yönelik çabaların önemine dikkat çekti. Lula, korumacılık ve gümrük vergilerinin kötüye kullanılmasının kalkınma ve refahı teşvik etmeyeceğini, bunun aksine kaosa yol açabileceğini belirtti ve Çin’in küresel sorunlarla mücadeledeki kararlı tutumunun diğer ülkelere de güç ve güven verdiğini vurguladı.

ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ VE STRATEJİK KOORDİNASYON

Lula, uluslararası konularda Çin ile stratejik koordinasyonu güçlendirmeye hazır olduklarını, Küresel Güney’in ortak çıkarlarını korumak için birlikte çalışacaklarını ve uluslararası eşitlik ile adaleti koruma konusundaki kararlılıklarını ifade etti. Bu işbirliği, sadece Brezilya ve Çin arasında değil, dünya genelindeki gelişmeler için de önemli bir adım oluşturacak gibi görünüyor.