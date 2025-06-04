Lula, Vize Kısıtlamasını Kınadı

BREZİLYA DEVLET BAŞKANI LULA’DAN VİZE KISITLAMALARINA TEPKİ

Brezilya’nın Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, ABD’nin Federal Yüksek Mahkeme Yargıcı Alexandre de Moraes’e uyguladığı vize kısıtlamalarını “kabul edilemez” olarak nitelendirerek bu durumu sert bir şekilde kınadı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, yaptığı açıklamada “ABD vatandaşları ve şirketlerine yasak getirmekle” suçlanan yabancı yetkililere karşı yeni vize kısıtlamalarını duyurmuştu.

MORAES’İN HEDEFİ VE SOSYAL MEDYA ERİŞİMİ

Alexandre de Moraes, Brezilya yasalarıyla bağdaşmadığı gerekçesiyle 2024 yılında eski adı Twitter olan sosyal medya platformu X’e erişimi geçici olarak durdurmuştu. ABD’nin bu yeni vize politikası, doğrudan Moraes’i hedef alıyor. Lula, salı günü düzenlediği basın toplantısında Moraes’i ve yaptırımlarla hedef alınan diğer Yüksek Mahkeme yargıçlarını koruyacağını dile getirdi.

BOLSONARO VE OĞULUNUN İSYANI

Moraes, eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’yla bağlantılı olarak, 8 Ocak 2023’teki darbe girişimi davasına bakıyor. Bolsonaro, şu anda geçici olarak görevinden ayrılmış durumda. Washington’da yaşayan oğlu Eduardo Bolsonaro, Moraes’e yaptırım uygulanması yönünde çağrıda bulunmuştu. Lula ise “Eski devlet başkanının oğlu olan Brezilyalı bir milletvekilinin, yabancılara iç işlerimize müdahale çağrısında bulunması esef verici. Bu çok ciddi bir durum. Bu vatanseverlikle uyuşmayan bir terör eylemi” sözleriyle durumu eleştirdi.

ADALET SÜREÇLERİ DEVAM EDİYOR

Eduardo Bolsonaro hakkında, Brezilya’da adalet sürecini engellediği ve Moraes’e karşı ABD’yi müdahaleye çağırarak yetkililere baskı yaptığı gerekçesiyle devam eden bir soruşturma bulunuyor. Bu durum, Brezilya’daki siyasi gerilimleri artırmaya devam ediyor.