Lüleburgaz’da Anız Yangını Söndürüldü

ANIZ YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde çıkan anız yangını kontrol altına alındı. Yangın, Lüleburgaz’a bağlı Dere Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, belirlenemeyen bir sebeple başlayan anız yangını, rüzgarın etkisiyle hızla büyüyerek geniş bir alana yayıldı.

İHBAR ÜZERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Çevre halkının ihbarı sonrası olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yangın, ekiplerin ve vatandaşların yoğun çabası ile evlere sirayet etmeden söndürüldü. Olayla ilgili inceleme süreci başlatıldı.