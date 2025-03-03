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Lüleburgaz’da Çatı Katı Yangını Paniğe Neden Oldu

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YANGIN PANİĞİ HÜKÜMETTEN TEPKİ ÇEKTİ

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde bir apartmanın çatı katında meydana gelen yangın, çevre halkında büyük bir paniğe yol açtı. Yangın, akşam saatlerinde Yıldız Mahallesi’ndeki bir apartmanın çatı katında başladı. Alevleri gören mahalle sakinleri, durumu hemen yetkililere iletti.

İTFAİYENİN MÜDAHALESİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi gönderildi. İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Ekipler yangının çevredeki dairelere sıçramaması için gerekli tedbirleri alırken, mahalledeki sakinler arasında korku dolu anlar yaşandı.

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