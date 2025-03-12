Lüleburgaz’da Otluk Yangını Söndürüldü

YANGININ NEDENİ BELİRSİZ

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde otluk alanda meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olay, Dere Mahallesi’nde, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı başladı.

VATANDAŞLAR DURUMU BİLDİRDİ

Alevlerin yükseldiğini fark eden çevredeki vatandaşlar, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. İhbar sonrası hızlı bir şekilde olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri söndürmeyi başardı. Yangınla ilgili detaylı bir inceleme süreci başlatıldı.