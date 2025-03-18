Lüleburgaz’da Tır Yağmur Nedeniyle Yan Yattı

KAZANIN MEYDANA GELİŞİ

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde meydana gelen bir olayda, sağanak yağmurun etkisi ile kayganlaşan yolda seyir halindeki bir tır kayarak yan yattı. Kaza, Lüleburgaz şehir mezarlığı yakınlarında, D100 kara yolu üzerinde gerçekleşti.

SÜRÜCÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETMESİ

59 DM 012 plakalı tır, kaygan zemin yüzünden sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol dışına çıktı. Tır, kısa bir süre yoldan sürüklendikten sonra yol kenarındaki refüje oturarak yan yattı. Olayın ardından hemen polis ve sağlık ekipleri olay yerine yönlendirildi.

KAZADA YARALANMA OLMADI

Tır sürücüsü, kazayı yara almadan atlatırken, olay yerindeki tır, vinçlerin yardımıyla kaldırıldı. Kaza ile ilgili olarak inceleme başlatıldı.