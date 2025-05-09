Lüleburgaz Kaymakamı Yüce Öğrencileri Ağırladı

HEYETİN KABULÜ

Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, Bosna Hersek’ten gelen öğrenci ve öğretmenleri makamında kabul etti. Yüce, kardeş okul projeleri çerçevesinde ilçeye gelen Travnik Karaula Ortaokulu’nun heyetiyle bir araya geldi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yüce, “İki ülkenin dostluğunun artması için gayret gösteriyoruz” şeklinde konuştu. Ayrıca öğrencilere ilçe hakkında bilgi vererek, Lüleburgaz’ın olanaklarını aktardı.

DİJİTAL BEÇERİLER VE YAPAY ZEKA EĞİTİMİ

Trakya Kalkınma Ajansı tarafından Lüleburgaz’da “Yeni Nesil Ofis: Dijital Beceriler ve Yapay Zeka” konulu bir eğitim gerçekleştirildi. Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, eğitimin ardından katılımcılara belgelerini takdim etti. Yüce, kamu personelinin daha donanımlı ve bilgili olması gerektiğini vurgulayarak, “Dünyada teknoloji çok hızlı gelişiyor” ifadesini kullandı. Bu bağlamda, ilçedeki kamu personeline yönelik eğitim organizasyonu yapıldığını anlatan Yüce, eğitimde başarılı olan personele başarılar diledi.