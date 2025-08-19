Lunapark Tahliye Süreci Devam Ediyor

KÜLTÜRPARK’TAKİ TAHİLİYE SÜRECİ DEVAM EDİYOR

İzmir’in simgelerinden biri olan Kültürpark’taki lunaparkın tahliye süreci, 29 Ocak’ta başlamasından bu yana devam ediyor. Lunaparktaki çeşitli oyuncakların kaldırılmasının ardından alan şu an tamamen boş kalmış durumda. 1973 yılından bu yana hizmet veren bu lunaparkta dönem dolap, atlıkarınca, çarpışan arabalar ve kamikaze gibi birçok eğlence aracı sökülmüş. Mini shuttle ve perili şatonun söküm işlemlerinin ise sürmekte olduğu ifade ediliyor.

BÖLGENİN GELECEĞİ HAKKINDA PLANLAR VAR

Alanın tamamen boşaltılmasının ardından, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bu bölgeyi yeşil alan, arboretum veya botanik bahçesi olarak düzenleme planları yaptığı bildiriliyor. Bu bağlamda, yerel halkın ve İzmir ziyaretçilerinin anılarında önemli bir yer tutan lunaparkın kaderi tartışmalara sebep oluyor.

İZMİRLİLERİN DÜŞÜNCELERİ

Lunaparkın kapatılmasına birçok İzmirli büyük şaşkınlık yaşıyor. Özel sektör çalışanı Gülcihan Altınkaya, “Çocukluğumdan beri lunaparka geliyorum. Küçükken de gelirdik ve lunapark bence fuar için çok önemli bir simgeydi. Her sene fuar açıldığında da fuara hareketlilik kattığını düşünüyorum. O yüzden sökülmesi çok iyi olmadı. Ben lunaparkın daha da geliştirileceğini, farklı oyuncakların getirileceğini, oyuncakların daha fazla sağlamlaştırılacağını umuyordum. O yüzden sökülmesine şaşırdım. Bence çoğu İzmirli de görünce şaşıracak” diye belirtiyor.

Ev hanımı Feride Sayış da konuyla ilgili olarak, “Lunaparkta çok güzel anılarım oldu. Çocukluğumda gelirdim, çok güzel geçerdi. Lunaparkımızı severdik, keşke kaldırılmasaydı. Çocuklarımla gelmek isterdim. Lunapark çok güzeldi” diyerek duygularını paylaşıyor.