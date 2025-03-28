Lütfen başlık metnini sağlayın. Size yardımcı olmaktan memnuniyet duyarım

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Tavşanlı’da Pazarda Bin Kişilik İftar Etkinliği

Tavşanlı'da, Ramazan boyunca dayanışmayı desteklemek için semt pazarında bin kişilik bir iftar sofrası kuruldu. Katılımcılar, etkinlikten memnuniyetlerini dile getirdi.
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Gediz’deki Orman Yangını Kontrol Altında

Kütahya'nın Gediz ilçesinde Murat Dağı eteklerinde çıkan orman yangını, yağmur ve ekiplerin çabalarıyla söndürüldü. Yangının olası nedeni çöplük, kesin belirleme için soruşturma başlatıldı.

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