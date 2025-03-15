Lütfen içerik belirtin

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Hatay’da Uyuşturucu Ticaretinden 2 Kişi Yakalandı

Hatay'ın Arsuz ve İskenderun ilçelerinde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen iki şahıs, emniyet güçleri tarafından gözaltına alınarak tutuklandı.
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İSKİ Beykoz Su Kesintisi Detayları Açıklandı

İstanbul'da 15 Mart'ta Beykoz ilçesinde gerçekleştirilecek su kesintisi için saatler belirlendi. Kesintinin ne zaman sona ereceği araştırılıyor.

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