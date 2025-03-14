Lütfen metin veya başlık sağlayın, yardımcı olmaktan memnuniyet duyarım

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Galatasaray’ın Antalyaspor Üzerindeki Üstünlüğü Sürüyor

Galatasaray, Antalyaspor ile yaptığı 18 karşılaşmadan 14'ünü kazanarak ve 4'ünde berabere kalarak üstünlüğünü devam ettirdi. Son maçını ise 4-0’lık skorla kazandı.
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Galatasaray, Antalyaspor’u Yenerek Farkı Açtı

Galatasaray, Süper Lig'in 28. haftasında Antalyaspor'u 4-0 yenerek puanını 71'e yükseltti ve Fenerbahçe ile arasındaki farkı 10 puana çıkardı.

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