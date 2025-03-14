1 saat önce WhatsAppTwitterFacebookLinkedinEmail Haberler Lütfen metin veya başlık sağlayın, yardımcı olmaktan memnuniyet duyarım SON DAKİKA Altın Fiyatlarındaki Yükselişin Nedenleri Neler? Galatasaray’ın 95 Milyon Euro Geliri! Benzine Gelen Zamla Fiyatlar Artış Gösterdi Rusya Bizi Düşman Olarak Seçti Şevval İlayda, Havalı Silahlar’da Tarih Yazdı Lütfen bir metin sağlayın, ben de istediğiniz formatta yeniden yazım yapayım. ÖNEMLİ Haberler Galatasaray’ın Antalyaspor Üzerindeki Üstünlüğü Sürüyor Galatasaray, Antalyaspor ile yaptığı 18 karşılaşmadan 14'ünü kazanarak ve 4'ünde berabere kalarak üstünlüğünü devam ettirdi. Son maçını ise 4-0’lık skorla kazandı. Haberler Galatasaray, Antalyaspor’u Yenerek Farkı Açtı Galatasaray, Süper Lig'in 28. haftasında Antalyaspor'u 4-0 yenerek puanını 71'e yükseltti ve Fenerbahçe ile arasındaki farkı 10 puana çıkardı. Daha Fazlası! İtalya’da Şiddetli Yağış Alarmı Verildi 1 dakika ÖNCE İtalya’da Şiddetli Yağış Alarmı Verildi 1 dakika ÖNCE Galatasaray’ın Antalyaspor Üzerindeki Üstünlüğü Sürüyor 2 dakika ÖNCE Galatasaray, Antalyaspor’u Yenerek Farkı Açtı 2 dakika ÖNCE