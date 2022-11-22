Lütfi Savaş: Kılıçdaroğlu olmayacaksa aday olurum

Cumhuriyet Halk Partisi Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, seçimlere dair açıklamalarda bulundu.

6’lı masadaki cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmalarına CHP’li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş da katıldı.

28 Kasım’da 6’lı masa 9. kez bir araya gelecek. Toplantı öncesi 6’lı masanın anayasa değişikliği taslağı liderlerin açıklamasında olacak. Adaylık tartışmasına ise CHP’li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş da katıldı.

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmalarının ardından bu kez de CHP’li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’dan dikkat çeken adaylık çıkışı geldi. Savaş, “Sayın Genel Başkanımız olmayacaksa tabii diğer arkadaşlar gibi ben de yarışta olmak isterim.” ifadelerini kullandı.

İYİ PARTİ’DEN KILIÇDAROĞLU AÇIKLAMASI

Bir diğer dikkat çeken mesaj ise İYİ Parti’nin ekonomi kurmayı Bilge Yılmaz’dan geldi. Yılmaz, “Kemal Bey’in aday olmaya istekli olduğunu seziyorum. Şahsi görüşüm aday olmak haklı. Bunun bir yolu yordamı var. Seçilebilirse iyi bir cumhurbaşkanı olacağını düşünüyorum. Ama seçilebilir mi meselesi farklı.” dedi.