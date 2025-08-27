Lütfiye Selva Çam Polatlı’da Esnafı Ziyaret Etti

ESNAF ZİYARETİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Ak Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, Polatlı ilçesinde esnaf gezisi düzenledi ve parti mensuplarıyla bir araya geldi. Esnaf gezisi öncesinde AK Parti Polatlı İlçe Teşkilatı’nda partililerle buluşan Çam, ülkenin pandemi ve peşinden yaşanan depremle büyük bir sarsıntı geçirdiğini ifade etti. Sıkıntıların sona ermesi için uygulanan tedbirlerin etkisinin artık görünür hale gelmeye başladığını belirtti.

EKONOMİDE DÜZELME BEKLENİYOR

“Terörsüz Türkiye” için oluşturulan komisyonun, şeffaf, eşit ve titiz bir şekilde çalıştığını vurgulayan Çam, “Ülkede yaşanan ekonomik zorluklara rağmen, hükümetin aldığı tedbirlerle birlikte 2026 yılı itibarıyla ekonomik göstergelerde belirgin bir düzelme yaşanacağını öngörüyoruz.” dedi. Polatlı’daki faaliyetleri ile ilgili bilgiler veren AK Parti Polatlı İlçe Başkanı İlhami Teke ise, millete hizmet etme yolunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın belirlediği hedefler doğrultusunda çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

ESNAFIN TALEPLERİ DİNLENDİ

Programda, AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı Erhan Sarıgöl ile Polatlı İlçe Başkanı İlhami Teke, Belediye Meclisi üyeleri, yönetim kurulu üyeleri ve partililer de yer aldı. Daha sonra Lütfiye Selva Çam ve yanındakiler, esnaf ziyaretine geçti. Polatlı esnafı ile birebir görüşen Çam, esnafın sorunlarını dinleyerek taleplerini not aldı ve bu sorunların çözümü için çaba sarf ettiklerini anlattı.