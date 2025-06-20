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Lütfü İmamoğlu’ndan Nedim Aslan’a Ziyaret

AFYONKARAHİSAR MÜFTÜSÜNDEN YENİ İL MÜDÜRÜNE ZİYARET

Afyonkarahisar İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu, yeni görevine başlayan Gençlik ve Spor İl Müdürü Nedim Aslan’ı hayırlı olsun ziyareti ile kutladı. Ziyaret sırasında İl Müdürü Aslan, Müftü İmamoğlu’nun nazik ziyaretini takdirle karşıladı ve kendisine teşekkür etti.

İŞ BİRLİĞİ VE ORTAK ÇALIŞMALAR GÖRÜŞÜLDÜ

Samimi bir havada gerçekleştirilen görüşmede, kurumlar arası iş birliğinin geliştirilmesi ve gençlere yönelik ortak projeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Bu tür etkinliklerin gençlerin gelişimine katkı sunduğu vurgulandı.

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