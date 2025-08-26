Haberler

Lütfü S. Tabancayla Komşu Köpeğini Öldürdü

OLAYIN GERÇEĞİ

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde, Lütfü S. komşusunun köpeğini tabancayla vurup öldürdü. Olay, güvenlik kameralarına yansıdı ve dikkat çekici detayları ortaya koyuyor. Geçen hafta cumartesi günü gerçekleşen bu trajik olay, İvedik Organize Sanayi Bölgesi’nde meydana geldi. Lütfü S., kendi köpeği ile komşu esnafın köpeği Zeus’un kavga etmesi üzerine, Zeus’a ateş açtı.

KAMERAYA YANSIMASI

Güvenlik kameralarının kayıtlarında Lütfü S.’nin Zeus’un kulübesine tek el ateş edip daha sonra oradan ayrıldığı gözlemleniyor. Olayın ardından komşuları ve çevredeki vatandaşlar, durumu polise bildirerek şikayette bulundu.

YETKİLİLERİN TEPKİSİ

Polis ekipleri, şikayet üzerine harekete geçti ve Lütfü S.’yi gözaltına aldı. Ardında, adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu olay, hayvanlara yönelik şiddetin önlenmesi gerektiği konusunda önemli bir gündem yarattı.

ÖNEMLİ

