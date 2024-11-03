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Lütfü Savaş Disipline Sevk Edildi

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PARTİ SÖZCÜSÜNDEN AÇIKLAMA

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Hatay Büyükşehir Belediyesi’nin eski Başkanı Lütfü Savaş hakkında önemli bir gelişmeyi kamuoyuna duyurdu. Yücel, MYK toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, Lütfü Savaş’ın kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini açıkladı.

İHRAÇ TALEBİ OYBİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ

Deniz Yücel, “Geçmiş dönemde Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapmış olan Sayın Lütfü Savaş bugün MYK toplantımızda oybirliğiyle alınan kararla kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilmiştir” ifadelerini kullandı. Bu açıklama ile CHP içindeki disiplin sürecinin devam ettiğini vurguladı.

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