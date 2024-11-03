Lütfü Savaş İçin İhraç Talebi!

CHP SÖZCÜSÜNDEN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sözcüsü Deniz Yücel, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası yeni alınan kararlara dair açıklamalar yaptı. Yücel, bu toplantıda CHP’nin Hatay Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Lütfü Savaş ile ilgili önemli bir duyuru da gerçekleştirdi.

LÜTFÜ SAVAŞ DISİPLİNE SEVK EDİLDİ

Yücel, Lütfü Savaş’ın MYK kararı doğrultusunda partiden kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildiğini aktardı. Lütfü Savaş’ın “Bugünün CHP’si DEM’lenmekle meşgul.” şeklindeki açıklamasına dikkat çeken Yücel, “Geçmiş dönemde Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapmış olan Sayın Lütfü Savaş, bugün MYK toplantımızda oybirliğiyle alınan kararla kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilmiştir.” sözlerini kullanarak durumu net bir şekilde ifade etti.