Lütfü Türkkan istifa etti

Şehit yakını Tahir Gümren’e küfrettiği gerekçesiyle tepkilerin odağında olan İYİ Parti’li Lütfü Türkkan, Grup Başkanvekilliği görevinden istifa etti.

Türkkan’ın bu kararı,, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in talebi üzerine aldığı bildirildi.

Büyük tepki çeken davranışın ardından, Türkkan dün istifasını sundu.

İYİ PARTİ MECLİS GRUBU TOPLANACAK

Akşener, İYİ Parti Meclis Grubu’nu olağanüstü toplantıya çağırdı.

Yarın saat 14.00’te Meclis’te gerçekleştirilecek toplantıda, Lütfü Türkkan’ın yerine yeni bir grup başkanvekili seçecek.

Toplantıya, Akşener’in de katılacağı öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Bingöl ziyareti sırasında şehit yakını olduğunu söyleyen Tahir Gümren, Akşener ve İYİ Parti’lilere tepki göstermiş, ardından da Lütfü Türkkan’ın sarf ettiği hakaret içerikli sözler kameralara yansımıştı.