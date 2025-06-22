Luyi İlçesi, Makyaj Fırçası Üretiminde Önde

ÇİN’DE MAKYAJ FIRÇASI ÜRETİMİ

Luyi, 22 Haziran — Çin’in orta kesimindeki Henan eyaletine bağlı Luyi ilçesi, 300’den fazla makyaj fırçası üreticisi ile 1.000’den fazla destekleyici işletmeye ev sahipliği yapıyor. İlçede, yıllık 150 milyon adet orta ve üst segment makyaj fırçası üretiliyor. Bu üretim, yaklaşık 13 milyar yuan (1,8 milyar dolar) değerinde bir satışa dönüşüyor. Ürünler, sınır ötesi e-ticaret platformları aracılığıyla 20’den fazla ülke ve bölgeye ihraç ediliyor.

SEKTÖRDEKİ BÜYÜME VE GELİŞİM

Sektörün büyümesi ile birlikte ilçedeki firmalar, faaliyetlerini istikrarlı bir şekilde genişletiyor. Tedarik zincirindeki tüm aşamaları kapsayan bu genişleme, birçok şirketin sadece montajla sınırlı kalmayıp, fırça kılları, metal yüksükler, saplar, makyaj süngerleri ve ambalaj malzemelerinin üretimini de kendi bünyelerine alarak tam entegre bir endüstriyel yapı oluşturmasını sağlıyor. Bu durum, hem yerel istihdamı artırıyor hem de bölgenin ekonomik gelişimine katkıda bulunuyor.