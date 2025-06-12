Luzhou’da Kırsal Hayatı Yaşıyorum

RUIFENG KÖYÜ’NDEKİ YEREL YAŞAM

CHENGDU, 12 Haziran — Çin’in güneybatısındaki Sichuan eyaletine bağlı Luzhou kentinin huzur dolu Ruifeng köyü, artık günlük yaşamın parçası haline gelmiş olan eşsiz bir manzaraya ev sahipliği yapıyor. Türkiye’den gelen Burak Anbar, köyde yerel çiftçilerle çeltik tarlaları ve sebze bahçelerinde birlikte çalışıyor. Aslen İstanbullu olan Anbar, burada yalnızca Çin’deki kırsal yaşamı kucaklamakla kalmıyor, aynı zamanda kültürel alışveriş ve sevgiye dair etkileyici bir hikaye de oluşturuyor. On yılı aşkın bir süredir Çin’de yaşayan Anbar, çektiği fotoğraflarla kırsal yaşamın ruhunu yansıtarak geniş bir takipçi kitlesi edindi. En önemlisi, uzak diyarda sevgi bulup bir aile kurmayı başardı.

ÇİN’E İLK ADIM VE ŞAŞKALIK

Anbar, 2010 yılında 25 yaşında Çin’e ilk adım attığında bildiği Çince yalnızca Jackie Chan filmlerinden ve eski belgesellerden öğrendikleriyle sınırlıydı. Çin’e gelmeden önce bu ülkenin az gelişmiş bir yer olduğunu düşünen Anbar, Zhejiang eyaletindeki Yiwu kentine vardığında bu düşüncesinin ne kadar yanlış olduğunu hemen anladı. Anbar o günleri, “Bu küçük kent, yabancılarla ve uluslararası restoranlarla doluydu. Bu benim için tam bir şok oldu” diyerek hatırlıyor. Bu kentte onu en çok etkileyen şey, günlük hayatın sade kareleri oldu. Anbar’ın ifadesiyle, “Türkiye’de birbirimizin hatırını ‘Nasılsın?’ diye sorarız. Buradaysa insanlar ‘Karnın aç mı?’ diye soruyor. İçtenlikle sizinle yemeklerini paylaşmayı teklif ediyorlar.”

İLİŞKİLERİN DERİNLEŞMESİ VE YENİ YAŞAM

Anbar, 2013 yılında müstakbel eşi Zhang Hongying’in Luzhou’daki memleketine ilk kez ziyaret ettiğinde, doğanın içinde bambularla örtülü tepelerde bir yürüyüş gerçekleştirdi. Bu ziyaret, sıcak konukseverlik ve kırsal yaşamın sadeliği nedeniyle onu derinden etkiledi. 2014 yılında evlenen çift, günlük yaşamlarında Türk ve Çin geleneklerini iyice birleştirmeye başladı. 2021 yılında daha basit bir yaşam sürmek amacıyla Luzhou’nun kırsalına taşınmaya karar verdiler. Anbar, köye yerleştiğinde yaşanan dönüşümden etkilenip, “Çin’in en ücra köylerinde bile yol, elektrik ve teslimat hizmetleri bulunuyor” açıklamasında bulunuyor.

KÜLTÜREL ETKİLEŞİM VE PAYLAŞIM

Anbar, Çinli çiftçilerin dürüstlüğünü ve kırsal yaşamın büyüsünü vurguluyor. “İnsanlar burada gündüz vakti kapılarını kilitlemiyor. Bayramlarda herkes komşularını evine davet ediyor,” diyor. Gerçeği yansıtarak çektiği kısa videolarla kırsal yaşamı anlatmaya başlayan Anbar, sanal dünyada hızla popüler hale geldi. “Çinlilerin düşünce tarzını kavramanız gerek. Çapa kullanmadan çiftçilerin dilini anlayamazsınız,” diyor. Artık her türlü çiftlik işinde ustalaşan Anbar, yerel lehçeyi de akıcı biçimde konuşabiliyor. Canlı yayınlarında bölgeye özgü ürünleri tanıtarak çiftçilerin piyasaya erişimlerini ve gelirlerini artırmalarına yardımcı oluyor. Anbar, Çin’de “yabancı damat” olarak kültürler arası etkileşimde bir köprü olmayı hedefliyor. “Uluslararası sosyal medya platformlarında daha fazla video paylaşarak tüm dünyadan dostlara, Çin kırsalının güzelliğini keşfetmeleri ve Çin’in kültürü hakkında bilgi sahibi olmaları çağrılarımı sürdüreceğim,” diyor.