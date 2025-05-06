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Lvbel C5 Tutuklandı, ‘Havhavhav’ Gündemde

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LVBEL C5 TUTUKLANDI

Rap müziğinin son dönemde dikkat çeken isimlerinden biri olan Lvbel C5, uyuşturucuya özendirdiği iddiasıyla tutuklandı. Lvbel C5 olarak bilinen Süleyman Burak Bodur, geçtiğimiz akşam saatlerinde şarkılarında uyuşturucuya özendirme suçuyla ilgili olarak ifadesinin alınması için Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne çağrıldı. Bodur’un ifadesinde, şarkı sözlerinde yer alan ifadeleri bilerek yazmadığını, sadece kafiyeleri uyumlu hale getirmek amacıyla kullandığını ve bunun bir suç olduğunu bilmediğini belirttiği öğrenildi.

YARGILAMASI VE CEZASI

TV100’ün haberine göre, uyuşturucuya özendirme suçundan 5 ila 10 yıl arasında yargılanan Lvbel C5, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak Kandıra Cezaevi’ne gönderildi. 2024 yılı Spotify verilerine göre, Lvbel C5 Türkiye’nin en çok dinlenen ikinci sanatçısı olmuştu. İki şarkısı da Türkiye’de en çok dinlenen ilk 10 şarkı arasında yer alıyordu.

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