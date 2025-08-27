LYKOS YARI MARATONU’NUN TARİHİ VE KAPSAMI

Denizli’de ilk defa organize edilecek olan Lykos Yarı Maratonu, 26 Ekim 2025 Pazar günü Pamukkale’nin eşsiz travertenleri ve Hierapolis Antik Kenti’nin tarihi atmosferinde gerçekleştirilecek. Türkiye Atletizm Federasyonu ile ortaklık içerisinde yapılacak bu maraton kapsamında sporcular, 21 kilometrelik yarı maraton, 10 kilometrelik koşu ve 5 kilometrelik halk koşusu gibi üç farklı parkurda yarışacak. Parkur, arnavut kaldırımının ve asfalt zeminlerin birleştiği, inişli çıkışlı bölümlerle zenginleştirilmiş bir rota sunuyor, bu da koşuculara zorlu ama keyifli bir deneyim sağlıyor.

KOŞUCULARIN UNUTULMAZ DENEYİMİ

Yarışın son 2 kilometresi, tüm katılımcılar için unutulmaz bir deneyim yaşatacak. Sporcular, UNESCO Dünya Mirası olan Hierapolis Antik Kenti’nin içinde koşarak tarihle buluşma fırsatına sahip olacak. Yarışın ardından katılımcılar, Pamukkale travertenleri üzerinde yürüyerek bu eşsiz doğal güzelliği deneyimleme şansını elde edecek. Ayrıca, doğal termal suların rahatlatıcı etkisiyle yarış sonrası toparlanma olanağı bulacaklar.

KAYIT DETAYLARI

Lykos Yarı Maratonu, tarihi ve doğal güzellikleriyle dünyada eşsiz bir rota üzerinde gerçekleştirilecek olmasıyla dikkat çekiyor. Organizasyon, profesyonel atletlerden amatörlere kadar her seviyeye hitap ederek, Denizli’nin kültürel ve turistik değerlerinin tanıtımına da önemli katkılar sağlayacak. İlk düzenlemesi yapılacak Lykos Yarı Maratonu için kayıt süreci, 20 Ekim 2025 tarihine kadar devam ediyor ve kayıtlar www.lykosyarimaratonu.com adresinden yapılabiliyor.