Lyon, Gedson Fernandes’i Almadığına Üzüldü

BEŞİKTAŞ, LYON’U DEPLASMANDA MAĞLUP ETTİ

Giovanni van Bronckhorst’un teknik direktörlüğündeki Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi üçüncü hafta maçında Fransız ekip Lyon’u, Pierre Sage’in yönetiminde deplasmanda 1-0 yenmeyi başardı. Groupama Stadyumu’nda gerçekleştirilen bu karşılaşmada Beşiktaş’a galibiyeti getiren golü, 71. dakikada Gedson Fernandes kaydetti. Bu maçın ardından Fransız medyası, Lyon’un sezon başında Gedson Fernandes’i transfer edemediği için pişmanlık duyduğunu haberleştirdi.

LYON’UN TRANSFER PLANI SUYA DÜŞTÜ

L’Equipe tarafından yapılan habere göre, sezon başında Lyon’un öncelikli hedeflerinden biri Gedson Fernandes olmuştu. Ancak Fransız ekibi, bu transferi tamamlayamayarak başka bir oyuncu olan Jordan Veretout’u kadrosuna dahil etti. Gedson’un karşılarına karşı sergilediği performans sonrası Lyon, transferi gerçekleştiremediği için büyük bir pişmanlık yaşadı.

GEDSON FERNANDES’İN MUAZAM PERFORMANSI

17 milyon euro piyasa değerine sahip olan Gedson Fernandes, bu sezon kariyerinin en iyi dönemlerinden birini sürdürüyor. Bronckhorst’un takımın başına geçmesiyle birlikte daha da etkili bir hale gelen 25 yaşındaki futbolcu, bu sezon şu ana kadar 14 resmi maça çıktı. Gedson, bu maçlarda toplamda 7 gol ve 2 asistlik performansı ile dikkat çekiyor.