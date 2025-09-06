Lyon, Rachid Ghezzal’ı transfer etti

LYON’DAN SÜRPRİZ TRANSFER

Ligue 1 takımı Lyon, Süper Lig’de forma giymiş beklenmedik bir ismi kadrosuna kattığını duyurdu. Fransız kulübü, son olarak Türkiye’de Rizespor forması giymiş olan Rachid Ghezzal’ı transfer etti. Lyon, 33 yaşındaki oyuncuyla 1+1 yıllık bir sözleşme imzaladı.

PROJE SUNDU

OETL’de ulaşan haberlere göre Lyon, Cezayirli futbolcuya kulüp bünyesinde kariyer sonrası projelerde yer alması için de bir teklif sundu. Haberde belirtilene göre Ghezzal’ın sözleşmesi performansa dayalı şekilde düzenlendi.

8 YIL SONRA YENİDEN

Rachid Ghezzal, Lyon altyapısından yetişip 2017 yılında ayrıldıktan sonra tam 8 yıl aradan sonra eski takımına geri döndü.

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Rizespor ile 25 maça çıkan Ghezzal, 4 gol atıp 2 asist yaptı. Ayrıca Ghezzal, Türkiye’de Beşiktaş formasıyla 1 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa zaferi yaşamıştı.