Lyon, Rachid Ghezzal’ı transfer etti

LYON’UN YENİ TRANSFERİ RACHID GHEZZAL

Ligue 1 takımı Lyon, Süper Lig’de forma giymiş dikkat çekici bir ismi transfer ettiğini duyurdu. Fransız kulübü, son olarak Rizespor forması giyen Rachid Ghezzal ile anlaştığını açıkladı. Lyon, 33 yaşındaki oyuncuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalıyor.

SÖZLEŞMENİN DETAYLARI

OETL’de yer alan habere göre, Lyon, Cezayirli yıldıza kulüp bünyesinde kariyer sonrası için proje sunuyor. Sözleşmenin performansa dayalı olacağı da belirtiliyor.

DÖNÜŞÜ 8 YIL SONRA

Rachid Ghezzal, Lyon’un altyapısında yetiştikten sonra 2017 yılında ayrıldı. 8 yıl aradan sonra tekrar Fransa’ya dönmüş oldu.

GEÇEN SEZONUN PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Rizespor ile 25 maça çıkan Ghezzal, bu karşılaşmalarda 4 gol ve 2 asist kaydetti.

BEŞİKTAŞ’TA KAZANILAN KUPALAR

Ayrıca Ghezzal, Türkiye’de Beşiktaş formasıyla 1 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa kazandı.