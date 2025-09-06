Lyon, Rachid Ghezzal’ı yeniden transfer etti

LYON, SÜRPRİZ TRANSFER GERÇEKLEŞTİRDİ

Fransız kulübü Lyon, son olarak Süper Lig’de görev almış dikkat çekici bir oyuncuyu kadrosuna kazandırdığını duyurdu. Takım, en son Rizespor formasını giymiş Rachid Ghezzal’ı transfer ettiğini açıkladı. 33 yaşındaki futbolcu ile 1+1 yıllık bir sözleşme imzalandı.

SÖZLEŞMENİN DETAYLARI VE KULÜP İÇİ PROJE

OETL’de ortaya çıkan bilgilere göre Lyon, Cezayirli yıldıza kariyer sonrası için kulüp bünyesinde bir proje sundu. Ayrıca, Ghezzal’ın imzaladığı sözleşmenin performans odaklı olacağı da belirtildi.

GHEZZAL’IN DÖNÜŞÜ VE PERFORMANSI

Lyon altyapısından yetişen Rachid Ghezzal, 2017’de ayrıldığı kulübe 8 yıl aradan sonra geri döndü. Geçtiğimiz sezon Rizespor ile toplamda 25 maçta görev alan Ghezzal, bu süreçte 4 gol ve 2 asist gerçekleştirdi.

GEÇMİŞ BAŞARILARI

Ayrıca, Ghezzal Türkiye’de Beşiktaş formasıyla 1 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa kazanmayı da başardı.